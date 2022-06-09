Куда сходить в Уфе на День города 2022

Фото: Даниил ОПАРИН

12 июня для жителей столицы Башкирии сразу два особенных праздника: День России и День Уфы. Власти города и республики в связи с этим подготовили для граждан особенную культурно-развлекательную программу. Сразу на нескольких площадках уфимцев ждут масштабные фестивали с конкурсами, экскурсиями и мастер-классами, а также открытие нового парка, выступления известных российских артистов, красочный салют и многое другое.

Праздничные фестивали в честь Дня Уфы состоятся на улице Ленина, в парке имени Мажита Гафури, а также в новом парке «Кашкадан». Подробнее о них – в материале «Комсомолки».

УЛИЦА ЛЕНИНА

В 10.00 утра на улице Ленина начнется фестиваль «Уфа-праздничная». Уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Уфы представят горожанам захватывающие трюки на мачте «Цветочного корабля», спектакли, пантомимы и цирковые номера. По завершении программы состоится конкурс на лучший костюм.

Также уфимцам будет предоставлена возможность посетить мастер-классы по дереву и войлоку, и обучиться современному танцу. Помимо этого, можно будет посмотреть показательные выступления спортсменов и попробовать себя в сдаче нормативов ГТО. Еще будут организованы фотозоны, выставки художников и ретро-автомобилей, а также игровые мероприятия для детишек.

На улице Ленина горожанам будет представлена презентация молодежных субкультур, современных танцев, военно-патриотических клубов и поисковых отрядов. Гости фестиваля смогут посетить творческую мастерскую, также для молодых людей будет работать точка профориентации. Ну а самым зрелищным моментом культурной программы «Уфы-праздничной» станет открытый чемпионат города по мас-рестлингу (единоборство, в котором для победы нужно вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону – Ред.).

А в сквере Ленина пройдет выставка лучших деревянных скульптур, которые были отобраны по результатам конкурса «Форма изгиба». У фонтана «Семь девушек» будет организована этнозона.

ПАРК ИМ. МАЖИТА ГАФУРИ

В парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури с 11.00 часов начнется фестиваль для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Посетителей ждет ряд спортивных мероприятий: «Зарядка со звездой», акция «10 000 шагов по парку», спартакиада по пяти видам спорта, турнир по борьбе куреш на Кубок уфимской мэрии, а также турниры по шашкам и шахматам для людей старше 55 лет.

А в 15.00 часов для горожан с концертом выступят коллективы городского культурно-досугового центра.

"Кашкадан" подвергли масштабной реконструкции Фото: vk.com/radiyhabirov

ПАРК «КАШКАДАН»

Ну а самой главной площадкой празднования Дня города станет парк культуры и отдыха «Кашкадан». 12 июня как раз состоится техническое открытия нового центра притяжения горожан.

Напомним, реконструкция Кашкадана началась еще в 2019 году. Строители вычистили и углубили одноименное озеро, а также создали множество объектов благоустройства. Появились пирсы с причалом для лодок, зонами отдыха и площадкой для рыбной ловли. Также было заменено плиточное покрытие и создана система искусственного освещения.

Днем здесь состояться чемпионат Башкирии по пляжному волейболу, соревнования по футболу, стритболу, а также танцевальный, рэп- и рейв-фестивали.

А вот в 21.30 начнется самое масштабное и интересное, именно в это время заработает основная площадка «Кашкадана». Организаторы подготовили шоу-программу «Два шага до…», которая будет состоять из двух частей «Легенды и мифы Кашкадана» и «Уфа – город бесконечного развития». В ходе масштабного представления будет представлен символ 450-летия Уфы - куница, а также состоится открытие самого крупного в Башкирии мультимедийного светомузыкального фонтана.

Особенными событием вечера станут выступления известных российских групп «На-На» и «Dabro». Завершится же празднование Дня Города красочным салютом.