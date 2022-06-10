Башкирия откроет ресторан национальной кухни на площадке ПМЭФ-2022

фото: Телеграм // Правительство Башкирии

На площадке Петербургского международного экономического форума откроется ресторан башкирской национальной кухни. Его строительство под руководством министерства внешнеэкономических связей республики началось в мае. Об этом сообщило региональное правительство.

фото: Телеграм // Правительство Башкирии

Известно, что площадь ресторана составит порядка 1,1 тыс. квадратных метра. Его интерьер будет отсылать к национальным орнаментам и символам.

фото: Телеграм // Правительство Башкирии

Напомним, ПМЭФ-2022 пройдет с 15 по 18 июня. Ранее «КП-Уфа» писала, что его посетят высокопоставленные чиновники Башкирии. Республика намерена представить там проект Научного образовательного центра, который будет построен в Уфе.