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Общество10 июня 2022 14:38

Башкирия откроет ресторан национальной кухни на площадке ПМЭФ-2022

Его строительство курирует министерство внешнеэкономических связей республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Телеграм // Правительство Башкирии

фото: Телеграм // Правительство Башкирии

На площадке Петербургского международного экономического форума откроется ресторан башкирской национальной кухни. Его строительство под руководством министерства внешнеэкономических связей республики началось в мае. Об этом сообщило региональное правительство.

фото: Телеграм // Правительство Башкирии

фото: Телеграм // Правительство Башкирии

Известно, что площадь ресторана составит порядка 1,1 тыс. квадратных метра. Его интерьер будет отсылать к национальным орнаментам и символам.

фото: Телеграм // Правительство Башкирии

фото: Телеграм // Правительство Башкирии

Напомним, ПМЭФ-2022 пройдет с 15 по 18 июня. Ранее «КП-Уфа» писала, что его посетят высокопоставленные чиновники Башкирии. Республика намерена представить там проект Научного образовательного центра, который будет построен в Уфе.