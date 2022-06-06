Минсельхоз Башкирии намерен нарастить объемы лизинга техники по итогам ПМЭФ-2022

Сумма заключенных с Башкирией лизинговых договоров увеличилась на 400 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Петербургском международном экономическом форуме министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов обсудит с гендиректором «Росагролизинга» Павлом Косовым наращивание лимитов по объемам лизинга техники. Об этом чиновник сообщил на оперативном совещании в местном правительстве 6 июня.

– Сумма заключенных лизинговых договоров [в 2022 году] увеличилась на 400 млн рублей и составила 2 млрд рублей. Сумма поставленной техники с начала года – 1,7 млрд рублей. В рамках петербургского форума у нас запланирована встреча с руководителем «РосАгроЛизинга» Павлом Косовым о наращивании выделения лимитов для нашей республики, - рассказал чиновник.

Петербургский международный экономический форум в 2022 году будет проходить с 15 по 18 июня. Башкирия покажет там проект Евразийского научно-образовательного центра, который планируется построить в Уфе.