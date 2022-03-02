В Уфе из-за утечки из колодца без воды остались 57 домов

Коммунальная авария случилась в микрорайоне Южном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 марта, из-за утечки из колодца в микрорайоне Южном без холодного водоснабжения остались 57 домов. Об этом сообщил «Уфаводоканал». Сейчас специалисты работают над устранением коммунальной аварии.

Холодное водоснабжение было отключено в домах по улицам:

– Пулемётная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 14, 20;

– Нечаева, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

– Авиаторская, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 21а, 23, 29, 29б;

– Абаканский переулок, 4а, 4в;

– Павловская, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 7/1, 8, 10;

– Пугачева 316, 318.

Напомним, в прошлое воскресенье, 27 февраля, еще одна коммунальная авария в Уфе оставила без отопления и горячей воды 25 жилых домов.