В Уфе из-за двух коммунальных аварий без горячей воды и отопления остались 25 жилых домов

фото: ufacity.info

Сегодня, 27 февраля, в Демском районе Уфы из-за двух коммунальных аварий без горячей воды и отопления остались 25 жилых домов. Об этом сообщила городская администрация.

Со ссылкой на «Уфимские инженерные сети» мэрия передала, что по улице Мечтателей повредился трубопровод теплоносителя. Из-за этого центральное отопление и горячее водоснабжение было отключено в домах по улицам:

– Кусимова, 11; 15; 15/1; 15/2; 17; 19,19/1;

– Дагестанская, 10/1; 10/2; 12; 12/1, 23, 25, 29, 35, 37, 39;

– Мечтателей, 6; 8; 11.

– Специалисты работают на месте аварии, производится откачка воды из теплокамеры для определения характера повреждения и сроков завершения работ, – добавили в администрации.

Еще одна утечка случилась на улице Дагестанской. Эта авария затронула дома №14,14/1,16,16/1,16/2.

В мэрии заверили, что ситуация находится под контролем городской и районной администраций, а подача отопления и горячей воды будет возобновлена «в кратчайшие сроки».