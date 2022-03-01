Уфа выбрала фирменный стиль к 450-летию

фото: ufakonkurs450.ru

В Уфе подвели итоги конкурса на создание фирменного стиля празднования 450-летия города. Напомним, победителя из тройки финалистов выбирали сами горожане – с помощью интернет-голосования.

Лучшей была признана работа студии «Банан». В качестве логотипа компания предложила геометрический знак, выполненный в стиле лайн-арт. Он состоит из разноцветных элементов и содержит цифровое написание числа «450» и стилизованное название города Уфы на башкирском языке – «Өфө». Маскотом – символом праздника – в проекте являются куница и конь в национальных костюмах.

фото: ufakonkurs450.ru

Для афиш юбилея Уфы дизайн-студия разработала плакаты, на которых изображены QR-коды со вписанными в них портретами людей, которые прославили город. В их числе Земфира, Рудоль Нуриев, Моргенштерн, Мустай Карим, Ильдар Абдразаков, Сергей Довлатов и Владимир Спиваков.

фото: ufakonkurs450.ru

По условиям конкурса победитель получит 150 тыс. рублей. С проектом студии «Банан» можно ознакомиться по ссылке. Данная работа будет передана в администрацию города и может быть скорректирована для дальнейшего использования.