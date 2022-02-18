Уфа выбирает фирменный стиль к 450-летию. В финал конкурса прошел чак-чак с голым задом

фото: ufakonkurs450.ru

В Уфе сегодня, 18 февраля, стартовало открытое голосование по выбору победителя творческого конкурса на создание фирменного стиля к празднованию 450-летия города. Всего было подано 34 работы, 28 из них прошли оценку жюри. В судейский состав вошли основатель Communication Tube Bureau Мария Никанорова, креативный директор Bang Bang Education Дмитрий Родионов, руководитель направления «Медиа и дизайн» «Высшей школы экономики» Анзор Канкулов и преподаватель Британской высшей школы дизайна Данила Шорох.

Жюри пропустило в финал три работы, за одну из которых и предлагается проголосовать горожанам.

Первый претендент взял за основу стиля праздничный фейрверк в ночном небе. Логотип праздника стилизован под разноцветные залпы салюта. Всего их семь штук – по аналогии с числом районов в городе.

фото: ufakonkurs450.ru

Маскотом – то есть талисманом юбилея – был предложен чак-чак Чаки, на котором из одежды бывают только тюбетейка, сапоги или плащ.

фото: ufakonkurs450.ru

Во второй роботе логотип отсылает к форме медовых сот – «шестиугольник, внутри которого расположены упрощенные башкирские и татарские узоры.

фото: ufakonkurs450.ru

Маскотом здесь являются три извивающиеся куницы по имени Эме (взаимопощь), Кот (счастье) и Йэн (душа).

фото: ufakonkurs450.ru

Наконец, третий проект выполнен в стиле лайн-арт. Логотип состоит из разноцветных элементов и стилизован под традиционный башкирский орнамент кускар.

фото: ufakonkurs450.ru

Маскот – куница и конь в национальных костюмах. Создатели стиля назвали их «давними образами» Башкирии и Уфы.

фото: ufakonkurs450.ru

Проголосовать за ту или иную работу любой житель может на официальном сайте конкурса. Итоги будут подведены 24 февраля. Победитель получит 150 тыс. рублей, а дизайнеры, занявшие второе и третье места, – 100 и 50 тыс. рублей соответственно.