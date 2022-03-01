Мавлиев поручил убрать холодильники с улиц Уфы

По словам мэра, холодильники должны стоять «либо на кухне, либо где-то в кладовой» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исполняющий обязанности мэра Уфы Ратмир Мавлиев поручил убрать с улиц города холодильники, которые стоят у киосков и магазинов. Такое задание он дал чиновникам на оперативном совещании в администрации 1 марта.

– Хороший хозяин всегда скажет, где должен стоять холодильник: либо на кухне, либо где-то в кладовой. А у нас холодильники стоят на улицах города. И не совсем понятно, что они там делают. – сказал градоначальник.

Он распорядился проработать эту проблему с предпринимательским сообществом и попросил донести до бизнесменов, что «холодильникам на улице не место».

Напомним, на том же совещании он заявил о необходимости без предупреждения проверять школьные столовые на качество питания.