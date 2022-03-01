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Общество1 марта 2022 6:06

Чиновники мэрии Уфы без предупреждения будут проверять питание в школах

Соответствующее поручение им дал сити-менеджер Ратмир Мавлиев
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Мэр Уфы сообщил о большом количестве «негативных комментариев» о качестве школьного питания

Мэр Уфы сообщил о большом количестве «негативных комментариев» о качестве школьного питания

Фото: Олег ЗОЛОТО

Чиновники администрации Уфы будут без предупреждения проверять качество питания в местных школах.

Соответствующее поручение на оперативном совещании 1 марта им дал исполняющий обязанности мэра Ратмир Мавлиев.

– Достаточно много негативных комментариев [о качестве питания]. Я прошу вас, коллеги, выехать параллельно вместе со мной в свои образовательные учреждения без предупреждений. Смотрим, как кушают дети, сколько остается, в каком состоянии подается пища, теплая она, холодная… Все эти вопросы держите на контроле, – обратился к подчиненным сити-менеджер.

Напомним, на прошлой неделе глава Башкирии Радий Хабиров посетил Центр детского питания в Уфе. После своего визита он заявил о том, что родители стали реже жаловаться на качество еды в школьных столовых.