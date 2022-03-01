Чиновники мэрии Уфы без предупреждения будут проверять питание в школах

Мэр Уфы сообщил о большом количестве «негативных комментариев» о качестве школьного питания Фото: Олег ЗОЛОТО

Чиновники администрации Уфы будут без предупреждения проверять качество питания в местных школах.

Соответствующее поручение на оперативном совещании 1 марта им дал исполняющий обязанности мэра Ратмир Мавлиев.

– Достаточно много негативных комментариев [о качестве питания]. Я прошу вас, коллеги, выехать параллельно вместе со мной в свои образовательные учреждения без предупреждений. Смотрим, как кушают дети, сколько остается, в каком состоянии подается пища, теплая она, холодная… Все эти вопросы держите на контроле, – обратился к подчиненным сити-менеджер.

Напомним, на прошлой неделе глава Башкирии Радий Хабиров посетил Центр детского питания в Уфе. После своего визита он заявил о том, что родители стали реже жаловаться на качество еды в школьных столовых.