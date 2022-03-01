Ратмир Мавлиев представил нового вице-мэра Уфы Владимира Жебровского

фото: ufacity.info

Сегодня, 1 марта, на очередном оперативном совещании в мэрии Уфы и.о. сити-менеджера Ратмир Мавлиев официально представил своего нового заместителя Владимира Жебровского. На должность вице-мэра он был назначен еще 25 февраля, а ранее работал в администрации главы Башкирии.

- Заместителем главы администрации назначен Владимир Александрович Жебровский. Все вы его знаете. Он будет курировать вопросы молодежной политики, гражданского общества, спорта и кадров. Желаю вам успехов. Задач много, достаточно амбициозных. Поэтому, только вперед, - напутствовал Ратмир Мавлиев нового вице-мэра Уфы.

До назначения на пост вице-мэра Уфы Владимир Жебровский занимал должность начальника отдела по вопросам местного самоуправления в администрации Хабирова.