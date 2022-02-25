Новым вице-мэром Уфы назначили Владимира Жебровского

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В Уфе назначили нового вице-мэра – Владимира Жебровского. Информацию «КП-Уфа» 25 февраля подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Там объяснили, что чиновник курирует вопросы кадров, спорта, гражданского общества и молодежи. Ранее этим направлением в мэрии занимался Рустем Газизов, который сейчас возглавляет Стерлитамак.

В сети информации о Владимире Жебровском очень мало. Известно, что до последнего времени он занимал должность начальника отдела по вопросам местного самоуправления при администрации главы Башкирии Радия Хабирова.

Согласно декларации за 2020 год, у Жебровского есть жена и несовершеннолетний ребенок. Его годовой доход тогда сложился в размере 2,2 млн рублей. Чиновник имеет доли в двух квартирах площадью 57,5 и 77 кв. м., а также еще одну в индивидуальной собственности – ее площадь составляет 33,2 кв. м.