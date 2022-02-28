СК Башкирии просит направить на лечение женщину, выбросившую из окна роддома младенца соседки по палате

30-летняя жительница Башкирии, убившая младенца соседки по палате // фото: соцсети

Следственный комитет Башкирии просит направить на принудительное лечение женщину, которая выбросила из окна роддома в Стерлитамаке новорожденного ребенка своей соседки по палате. Ведомство сообщило об этом, объявив о завершении расследования уголовного дела по факту убийства младенца.

Напомним, инцидент произошел вечером 16 августа 2021 года. 30-летняя жительница Миякинского района после родов выбросила из окна третьего этажа роддома клинической больницы №1 новорожденного ребенка соседки по палате. От полученных травм он скончался на месте. Убившая малыша женщина незадолго до этого была пациенткой психоневрологического диспансера.

– По результатам […] судебной психолого-психиатрической экспертизой у женщины диагностировано психическое расстройство, которое в период совершенного деяния и в настоящее время лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, в связи с чем ей рекомендовано принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. – передали в СК РБ.

В ближайшее время уголовное дело против женщины будет направлено в суд. Следствие также направило в адрес Минздрава Башкирии представление с требованием принять дополнительные меры безопасности при размещении в больницах пациентов с психическими расстройствами.