Следовавший из Сочи в Пермь самолет приземлился в Уфе из-за тумана

Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» улетел в Пермь через через три часа после приземления в Уфе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На запасном аэродроме Уфы сегодня утром, 28 февраля, приземлился самолет, следовавший рейсом Сочи-Пермь. Причина – густой туман в пункте прилета. Об этом сообщили коллеги из «КП-Пермь».

На запрос «КП-Уфа» в пресс-службе международного аэропорта Уфы, Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» совершил посадку в башкирской столице в 8:45. На борту находились 183 пассажира. Спустя чуть менее трех часов – в 11:35 – лайнер улетел в Пермь.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что из Уфы до 2 марта приостановлены рейсы в Ростов и Краснодар.