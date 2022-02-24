Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 7:26

Из Уфы приостановлены авиарейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар

Аэропорты Платов и Пашковский не работают до 2 марта из-за «осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Первый отмененный из Уфы рейс был запланирован в Ростов. На него зарегистрировались 74 пассажира

Первый отмененный из Уфы рейс был запланирован в Ростов. На него зарегистрировались 74 пассажира

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из аэропорта Уфы приостановлены полеты в Ростов-на-Дону и Краснодар. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

– По состоянию на 24 февраля 2022 года, из международного аэропорта «Уфа» до 2 марта приостановлено авиасообщение по следующим направлениям: Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, включая социальные сети, – добавила в аэропорту.

Первый отмененный из Уфы рейс был запланирован в Ростов. Согласно онлайн-табло, его назначили на 7:20, и перед отменой он был перенесен на 11:00. В авиаузле «КП-Уфа» передали, что на рейс было зарегистрировано 74 пассажира.

Причины отмены полетов – временная приостановка работы ряда российских аэропортов, введенная «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине», сообщила Росавиации Ограничение будет действовать до 2 марта и касается воздушных гаваней Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.