Из Уфы приостановлены авиарейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар

Первый отмененный из Уфы рейс был запланирован в Ростов. На него зарегистрировались 74 пассажира Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из аэропорта Уфы приостановлены полеты в Ростов-на-Дону и Краснодар. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

– По состоянию на 24 февраля 2022 года, из международного аэропорта «Уфа» до 2 марта приостановлено авиасообщение по следующим направлениям: Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, включая социальные сети, – добавила в аэропорту.

Первый отмененный из Уфы рейс был запланирован в Ростов. Согласно онлайн-табло, его назначили на 7:20, и перед отменой он был перенесен на 11:00. В авиаузле «КП-Уфа» передали, что на рейс было зарегистрировано 74 пассажира.

Причины отмены полетов – временная приостановка работы ряда российских аэропортов, введенная «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине», сообщила Росавиации Ограничение будет действовать до 2 марта и касается воздушных гаваней Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.