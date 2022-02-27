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Происшествия27 февраля 2022 6:01

В Башкирии КамАЗ съехал с дороги, снес металлический забор и опрокинулся

ДТП произошло в условиях тумана
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Стерлитамакском районе Башкирии КамАЗ съехал с дороги, снес металлический забор и опрокинулся набок. ДТП случилось утром 26 февраля на 37 километре трассы Стерлитамак-Салават. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

По данным дорожной полиции, 45-летний водитель грузовика снес ограждение на Т-образном перекрестке.

В аварии пострадали шофер и его 44-летняя пассажирка. В Госавтоинспекции добавили, что инцидент произошел в условиях тумана, а водительский стаж мужчины составляет 20 лет.

Напомним, примерно в то же время сильный туман стал причиной еще одного ДТП на территории республики. Столкнулись вазовская легковушка и автобус «Башавтотранса».