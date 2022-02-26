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Происшествия26 февраля 2022 14:22

В Башкирии столкнулись «Лада» и пассажирский автобус

ДТП произошло в Альшеевском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Никто из водителей и пассажиров в аварии не пострадал

Никто из водителей и пассажиров в аварии не пострадал

В Башкирии на трассе столкнулись «Лада» и автобус «Башавтотрансе».

По данным ГИБДД республики авария произошла утром 26 февраля в Альшеевском районе на 68 километре трассы Чишмы-Киргиз-Мияки. В условиях сильного тумана на дороге столкнулись ВАЗ-2115 и пассажирский автобус «Башавтотранса», в салоне которого были восемь пассажиров.

К счастью, в ДТП никто не получил серьезные травмы. Автоинспекторы сообщили, что водители и пассажиры обоих транспортных средства не пострадали. Автомобили получили лишь механические повреждения. Пассажиров автобуса, который двигался из Раевки в Уфу, пересдали на другой транспорт.