Какой будет погода весной 2022 в Башкирии

Еще немного и в лесах распустятся первые ароматные подснежники Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще совсем немного, и в Башкирию придет долгожданная весна. Зима, в целом, выдалась в республике довольно теплой и снежной. Несколько раз температура воздуха поднималась до плюсовой, а снегопады и метели заметали города и трассы. И когда до марта остаются считанные дни, жители республики с нетерпением ожидают прогноза от синоптиков. Отвечаем на вопрос - какой же будет весна 2022 в Башкирии.

По долгосрочным прогнозам синоптиков портала «Гисметео», весной 2022 аномальных сюрпризов от погоды в Башкирии ждать не стоит. Первая неделя марта будет довольно теплой – днем температура воздуха будет держаться на отметке -3; 0, а по ночам столбики термометров не опустятся ниже – 8; -11 градусов. Вторая неделя марта отметится снежными осадками, а средняя температура воздуха будет держаться в пределах многолетних значений: -6; -4 днем и -9; -12 ночью.

Со второй половины месяца погода весной 2022 в Башкирии порадует теплыми солнечными деньками. Днем ожидается всего -4; -2 градуса, а ночью, если и подморозит, то не ниже -11. Уже начиная с 20-х чисел марта, весна окончательно вступит в свои права: днем будет светить яркое солнце, температура воздуха поднимется до плюсовой (в среднем, около +2 градусов), да и ночью будет относительно тепло: всего -4; -6 градусов. В самом конце месяца солнечная погода сменится переменной облачностью, небо заволокут тучи, местами ожидается небольшой снег с дождем. Зато воздух прогреется до +4, а ночью ртутные столбики не опустятся ниже -2.

Начало апреля в республике порадует яркими солнечными и теплыми деньками. Зимние куртки можно убирать на антресоли и доставать резиновые сапоги. Воздух прогреется уже до +6, начнут таять сугробы, которые накопились за зиму, а серьезных заморозков уже можно будет не опасаться.

Напомним, что долгосрочные прогнозы синоптиков всегда являются вероятностными, а значит, могут измениться. Впрочем, прогноз погоды на февраль оказался довольно точным, поэтому есть шанс, что весна в Башкирии действительно будет теплой и солнечной.