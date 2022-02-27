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Общество27 февраля 2022 4:29

Названы города Башкирии с самым высоким уровнем безработицы

Антирейтинг возглавила Агидель
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Наиболее низкий уровень безработицы сложился в Сибае

Наиболее низкий уровень безработицы сложился в Сибае

Самый высокий уровень безработицы среди городов Башкирии зарегистрирован в Агидели, Благовещенске и Дюртюлях – 3,44%, 1,37% и 1,34% соответственно. Об этом со ссылкой на данные министерства труда республики по состоянию на начало года сообщило издание UfaTime.ru.

Напротив, наиболее низкий уровень безработицы сложился в Сибае – всего 0,41%. Средний показатель по республике составляет 1,17%.

Ранее власти Башкирии отчитались о рекордном сокращении безработицы. Экономист рассказал «КП-Уфа» о погрешностях системы подсчета, которую использовали чиновники.