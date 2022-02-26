В Уфе вновь эвакуировали торговый центр «МЕГА»

Фото: ГТРК «Башкортостан»

В Уфе эвакуировали торговый центр «МЕГА» из-за сообщения о сработке пожарной сигнализации.

В последнее время в Уфе нередко эвакуируют торговые центры или школы. Как правило, такое происходит из-за ложных сообщений неизвестных лиц об опасности. Но на этот раз в ТЦ «МЕГА» все было иначе.

В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что днем 26 февраля в торговом центре на улице Рубежной произошла ложная сработка аварийной пожарной сигнализации. Согласно плану, из здания начали оперативно выводить всех покупателей.

Известно, что на место успели оперативно приехать машины МЧС и медиков.