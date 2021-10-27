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Происшествия27 октября 2021 14:28

В Уфе эвакуируют торговый центр «Мега»

На месте работают экстренные службы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото очевидца

фото очевидца

В Уфе началась эвакуация торгового центра «Мега». Об этом «КП-Уфа» рассказал посетитель комплекса. По словам собеседника, людей просят отойти от здания как минимум на 35 метров.

В МЧС республики передали, что к ТЦ съехались «все экстренные службы». Они совместно с сотрудниками комплекса организовали эвакуацию.

По словам собственного источника «КП-Уфа», предположительной причиной оперативных действий стало сообщение о минировании. Похожий случай произошел месяц назад, 25 сентября. Тогда были эвакуированы сразу два торговых центра.

Обновление: по данным МЧС, из «Меги» эвакуировано 2130 человек, 364 из них – дети.