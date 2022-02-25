Житель Уфы зарезал топором 57-летнюю женщину и подумал, что убил троих

Фото: Следком Башкирии

Следком Башкирии сообщил, что в Уфе приговорили к восьми годам лишения свободы 63-летнего местного жителя за то, что тот убил 57-летнюю женщину. Мужчина позвонил в полицию сам, сообщив, что убил троих человек.

В суде установили, что преступление произошло 24 марта 2021 года в квартире на Посадской улице в Уфе. По информации ведомства, когда правоохранители прибыли на следующий день на место преступления, то увидели тело женщины, а рядом с ней топор со следами крови.

Изначально фигурант уголовного дела, на одежде которого обнаружили также кровь, раскаялся в содеянном. Позже он рассказал, что ничего не помнит, начав отрицать свою вину. Следователи все же установили, что причина произошедшего была в пьяном конфликте между подсудимым и его жертвой. Суд признал его вину и приговорил к сроку в колонии строгого режима.