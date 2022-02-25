В башкирском Приютово при сходе снега с крыши пострадала мать с грудным ребенком

Медики отпустили мать с ребенком на амбулаторное лечение

В башкирском поселке Приютово Белебеевского района снег с крыши дома рухнул на мать с грудным ребенком. Об этом 25 февраля сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– В результате происшествия пострадала женщина 1991 года рождения. Медики доставили семью в травматологический пункт Белебея, после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, – передали в экстренном ведомстве.

Там добавили, что примерно в это же время уже в городе Кумертау снег с крыши дома упал на 43-летнюю женщину. Она отделалась ушибами и отказалась от госпитализации.

Ранее стало известно, что в Уфе в течение суток сошедший с крыш зданий снег разбил три машины.