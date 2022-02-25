Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 февраля 2022 7:20

В Уфе за сутки три автомобиля повредились из-за схода снега с крыш зданий

Из людей никто не пострадал
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Снег сошел со зданий в Советском и Октябрьском районах

Снег сошел со зданий в Советском и Октябрьском районах

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Уфе за последние сутки произошло три случаях схода снега с крыш административных зданий. Во всех происшествиях пострадали автомобили Mitsubishi, Opel и Hyundai. Об этом 25 февраля сообщили в Управлении гражданской защиты.

– Инциденты произошли в Советском и Октябрьском районах. Из людей никто не пострадал, – добавили в аварийном ведомстве.

УГЗ попросило горожан сообщать о сосульках или снежных шапках, которые несут потенциальную угрозу жизни и здоровью людей. Обращаться нужно в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы по телефону 279-90-00.