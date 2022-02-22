В мае-июне в города Башкирии начнут заходить круизные теплоходы

Компания, которая хочет организовать круизы до Уфы, владеет четырьмя теплоходами Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В мае-июне текущего года в города Башкирии начнут заходить теплоходы с туристами из Самары, Казани, Перми и Москвы. Круизы по реке Белой будет организовывать компания «ВолгаWolga». Об этом 22 февраля сообщили в региональном парламенте.

– Башкирия очень интересна для круизных программ. С каждым теплоходом пару сотен туристов будут сходить в Агидели, Бирске и Уфе. Это шанс для наших операторов предложить гостям новые туруслуги, ремесленникам – оставить память о республике через сувениры, – отметил и.о. председателя Госкомтуризма республики Ринат Фаткуллин.

Предполагается, что в конце весны – начале лета Уфу посетят порядка 500 туристов на теплоходах. «ВолгаWolga», которая будет обслуживать рейсы, владеет четырьмя суднами: «Владимир Маяковский», «Павел Бажов», «Михаил Кутузов» и «Юрий Никулин».