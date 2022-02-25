В Уфу привезут военный самолет Су-25

фото: УМПО

Сегодня, 25 февраля, в Уфу привезут штурмовик Су-25. Об этом сообщила пресс-служба Уфимского моторостроительного производственного объединения.

– По Уфе проедет грузовой транспорт, который доставит к отделу кадров ОДК-УМПО Су-25. – передали в предприятии. – Самолет будет установлен в качестве памятника рядом с уже расположенным здесь Су-27.

Су-25 – советский бронированный штурмовик. Военные самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года. Они предназначены для поддержки сухопутных войск и уничтожения объектов с заданными координатами.

Напомним, в январе в Уфу был доставлен бомбардировщик Су-34. Он стал учебным пособием для студентов Уфимского государственного технического университета.