Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 12:04

В Уфу привезли уникальный бомбардировщик Су-34

Один из первых самолетов этой серии станет учебным пособием для студентов
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Самолет выглядел похожим образом до того, как его списали

Самолет выглядел похожим образом до того, как его списали

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад жители поселка Булгаково под Уфой заметили на обочине дороги рядом с аэропортом грузовик с необычным грузом: военный самолет с бортовым номером «01 красный». Судя по внешним признакам, боевая машина вряд ли уже полетит.

Фото: Рустем АХУНОВ

Как оказалось, в Уфу прибыла действительно уникальная боевая машина. По данным телеграм-канала Центра анализа стратегий и технологий, который публикует новости мирового рынка вооружений, это бомбардировщик Су-34. Примечательно, что именно этот самолет один из самых первых из этой серии: по некоторым данным впервые он поднялся в небо в 2006 году.

Совсем скоро Су-34 станет учебным пособием для студентов УГАТУ

Совсем скоро Су-34 станет учебным пособием для студентов УГАТУ

Фото: Рустем АХУНОВ

Последние годы службы перед списанием борт «01 красный» провел на авиабазе в Ахтубинске. Теперь один из первых самолетов серии Су-34 станет учебным пособием для студентов Уфимского государственного технического университета (УГАТУ).