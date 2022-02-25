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Общество25 февраля 2022 4:59

В ТПП РБ прошла встреча с Послом Узбекистана

Источник:kp.ru
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Фото предоставлено ТПП РБ

Фото предоставлено ТПП РБ

В Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан прошла встреча министров экономического блока Правительства РБ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан Ботиржоном Асадовым.

Первый вице-премьер Правительства РБ Рустам Муратов познакомил представителей делегации Узбекистана с социально-экономическими показателями Башкортостана по итогам 2021 года. Стороны обсудили возможности развития сотрудничества, а также перспективы визита официальной делегации Башкортостана в мае 2022 года в Узбекистан.

Фото предоставлено ТПП РБ

Фото предоставлено ТПП РБ

Маргарита Болычева подробно рассказала о товарообороте между нашими республики, проанализировала структуру экспорта и импорта.Также Президент Торгово-промышленной палаты Тимур Хакимов и министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева провели встречу Чрезвычайного и Полномочного Посла с предпринимателями республики. Тимур Хакимов отметил, что Узбекистан развивается мощными шагами как в инвестиционной части, так и в строительной отрасли. Республика представляет большой интерес для предпринимателей Башкортостана.

Предприниматели интересовались организованным набором трудовых мигрантов, созданием совместных предприятий. Всего на встречу пришли 20 руководителей предприятий.

Фото предоставлено ТПП РБ

Фото предоставлено ТПП РБ

Общение с бизнес-сообществом на площадке ТПП стало продолжением встречи Посла с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Стороны договорились организовать на базе Торгово-промышленной палаты Башкортостана постоянно действующую площадку для встреч и обсуждений бизнесменов двух республик.