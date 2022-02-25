В ТПП РБ прошла встреча с Послом Узбекистана

Фото предоставлено ТПП РБ

В Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан прошла встреча министров экономического блока Правительства РБ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан Ботиржоном Асадовым.

Первый вице-премьер Правительства РБ Рустам Муратов познакомил представителей делегации Узбекистана с социально-экономическими показателями Башкортостана по итогам 2021 года. Стороны обсудили возможности развития сотрудничества, а также перспективы визита официальной делегации Башкортостана в мае 2022 года в Узбекистан.

Фото предоставлено ТПП РБ

Маргарита Болычева подробно рассказала о товарообороте между нашими республики, проанализировала структуру экспорта и импорта.Также Президент Торгово-промышленной палаты Тимур Хакимов и министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева провели встречу Чрезвычайного и Полномочного Посла с предпринимателями республики. Тимур Хакимов отметил, что Узбекистан развивается мощными шагами как в инвестиционной части, так и в строительной отрасли. Республика представляет большой интерес для предпринимателей Башкортостана.

Предприниматели интересовались организованным набором трудовых мигрантов, созданием совместных предприятий. Всего на встречу пришли 20 руководителей предприятий.

Фото предоставлено ТПП РБ

Общение с бизнес-сообществом на площадке ТПП стало продолжением встречи Посла с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Стороны договорились организовать на базе Торгово-промышленной палаты Башкортостана постоянно действующую площадку для встреч и обсуждений бизнесменов двух республик.