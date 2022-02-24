Бывший мэр Уфы Сергей Греков поделился впечатлениями от своей новой работы

Фото: instagram.com/grekov_ufa/

Бывший мэр Уфы Сергей Греков поделился впечатлениями от работы на посту полномочного представителя Башкирии при президенте России.

В своих социальных сетях бывший глава уфимской администрации признался, что уже успел освоить со своими новыми полномочиями.

– Определился с вектором решения поставленных передо мной задач. В реализации планов я буду не один. В представительстве работает сплоченный коллектив профессионалов, искренне любящий Башкирию. Нам предстоит большая работа, – отметил Греков.

Со своими единомышленниками новый полпред Башкирии рассчитывает построить плодотворное взаимодействие с депутатами, республиканскими и федеральными властями, а также с организациями и зарубежными партнерами.

Напомним, 14 февраля на посту мэра Уфы Сергея Грекова сменил Ратмир Мавлиев, который который до этого почти три года был руководил администрацией Нефтекамска.