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Общество24 февраля 2022 11:40

Nordwind отменила авиарейсы из Уфы в Сочи и обратно на 24 февраля

Пассажиры могут оформить возврат билетов или перенести вылет до 26 апреля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Помимо уфимского направления, было отменено еще 15 рейсов между Сочи/Симферополем и другими городами России

Помимо уфимского направления, было отменено еще 15 рейсов между Сочи/Симферополем и другими городами России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания Nordwind отменила рейсы Уфа-Сочи, Сочи-Уфа, запланированные на 24 февраля. Сообщение появилось на сайте оператора.

– Уполномоченным органом РФ введены ограничения воздушного пространства на пролет ВС и закрыты на прием/выпуск воздушных судов ряд аэропортов РФ с 24 февраля 2022 по южному региону России (Ростов-на Дону (Платов), Краснодар (Пашковский), Воронеж, Симферополь, Белгород), – передали в авиакомпании.

Помимо уфимского направления, было отменено еще 15 рейсов между Сочи/Симферополем и другими городами России.

Оператор добавил, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат по месту покупки билетов или перенести вылет на любой рейс до 26 апреля.

Напомним, ранее аэропорт Уфы объявил, что до 2 марта отменены все рейсы в Ростов и Краснодар. С сегодняшнего дня работа авиаузлов в этих городах приостановлена.