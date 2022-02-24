В Башкирии нашли виновных в страшной смерти влюбленных подростков

На фото - погибшая пара // соцсети

В башкирском городе Бирске за смерть молодой влюбленной пары от отравления газом на съемной квартире будут судить руководителей трех компания. СК завершило расследование по обвинению 61-летнего экс-директора городского филиала Башкирского специализированного ремонтно-строительного управления противопожарных работ, 51-летнего учредителя «Газавтоматики» и 49-летнего директора Управляющей компании жилищным фондом. Против всех них было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. На съемной квартире в доме по улице Интернациональной были обнаружены тела двоих молодых людей: умершего 18-летнего студента и его 14-летней девушки, которая находилась без сознания. Вторая впала в кому и спустя сутки скончалась в больнице. Впоследствии выяснилось, что причиной их смерти стало отравление угарным газом.

Следствие выяснило, что с 2005 по 2007 год во время строительства злополучного дома, где были обнаружены тела погибших, были допущены нарушения: на некоторых участках в дымоходе и вентиляционных каналах отсутствовала тяга и продукты сгорания природного газа от работающего газового котла скапливались в одной из квартир.

– Для первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов дома до ввода объекта в эксплуатацию в 2007 году было привлечено ЗАО «БСРСУ ПР», сотрудники которого фактически вышеуказанные работы не выполнили, а директор ЗАО «БСРСУ ПР», зная об этом, дал указание подчиненному мастеру составить подложный акт о проведении проверки и соответствии вентиляционных и дымовых каналов предъявляемым законом требованиям, после чего дом был введен в эксплуатацию, – передали в пресс-службе СК РБ. – В последующем руководителями управляющих компаний вышеуказанного дома ООО «УЖКХ Сервис» и ООО «УК Жилфонд» в период с 2008 по 2020 год на договорной основе были привлечены специализированные организации для технического обслуживания вентиляционных и дымовых каналов: ЗАО «БСРСУ ПР», индивидуальный предприниматель в лице директора ЗАО «БСРСУ ПР» и ООО «Газавтоматика», которые также какие-либо работы не проводили, в связи с чем нарушения, допущенные во время строительства, выявлены не были. А руководители обоих управляющих компаний самоустранились от контроля исполнения обязательств специализированными организациями.

Тот самый дом, в котором погиб 18-летний парень и его 14-летняя девушка

В СК подытожили, что в результате преступных действий обвиняемых вентиляционные и дымовые каналы дома длительное время эксплуатировались с грубыми нарушениями, которые создавали реальную опасность для жизни и здоровья жильцов, что в конечном итоге и привело к трагедии.

Из троих обвиняемых только директор ООО «УК Жилфонд» признал вину в преступлении. В ведомстве пояснили, что дело против бывшего директора «УЖКХ Сервис» не возбуждалось из-за истечения срока давности по привлечению к ответственности, хотя он тоже сознался.

В ближайшее время уголовное дело будут рассматривать в Бирском городском суде.