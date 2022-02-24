В 2021 году больше всего жителей Башкирии умерло в октябре

Башстат сообщил, что в 2021 году умерло на 10,2% больше местных жителей, чем в 2020 – 66,4 тысячи человек. Больше всего погибших зарегистрировано в октябре – 8,7 на 1000 населения, меньше всего в мае, когда коэффициент составил 4,3 на 1000 жителей.

В общей сложности коэффициент смертности в течение года составил 16,6 на 1000 человек. В предыдущих годах, сильных скачков по смертности, как в 2021 году не было. В среднем показатель из месяца в месяц составлял в 2019 году от 3,7 до 4,7 на 1 000 жителей, в 2020 году – от 3,7 до 6,3.