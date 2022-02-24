Таксист из Нефтекамска думал заработать, но потерял 45 тысяч рублей

В МВД по Башкирии рассказали, как на уловки мошенников попался 46-летний житель Нефтекамска. По информации ведомства, мужчина потерял из-за своей доверчивости 45 тысяч рублей.

По информации ведомства, пострадавший работает таксистом. К нему в один из дней поступил заказ из дальних сел республики. За услуги заказчик предложил перевести на карту 10 тысяч рублей в качестве аванса, но попросил для этого реквизиты карты.

Таксист согласился и озвучил данные вместе со секретным кодом с обратной стороны карты. Никакая оплата к нему в итоге не поступила, а мужчина потерял с кредитки все свои средства.