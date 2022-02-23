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Общество23 февраля 2022 17:03

В Башкирии пообещали мокрый снег и +3 градуса

В республике погоду испортит сильный ветер
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Башгидрометценр рассказал, какими будут четверг и пятница 24 и 25 февраля. Судя по всему, погода будет довольно противоречивой. При том, что температура воздуха станет еще выше, в прогнозе появился мокрый снег и порывистый ветер.

Так, 24 февраля, пообещали налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также снежные накаты, гололедица и порывы ветра. Температура воздуха ночью будет -1,-6°, а вот днем поднимется до -2,+3°.

25 февраля, в пятницу, местами пройдет небольшой снег, на дорогах пообещали снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем +1,-4°.