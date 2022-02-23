Школу-интернат имени Мусы Гареева в Уфе начнут реставрировать в 2023 году

Фото: администрация главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 23 февраля, во время визита в школу-интернат имени Мусы Гареева пообещал начать масштабную реконструкцию учебного заведения. По его словам, в 2023 году начнут проектирование нового корпуса, в 2024 – капитальный ремонт существующего здания, а в 2025 – строительство.

– В 2024 году мы также постараемся начать капитальный ремонт существующего здания школы, чтобы завершить эту работу к 2026 году. Это очень нужная площадка для подготовки будущих офицеров российской армии, – отметил Радий Хабиров.

О том, что школе нужен новый корпус рассказал директор интерната Фаниль Султангулов. Он также отметил, что для дальнейшего развития образовательного учреждения важно повысить зарплату преподавателям-офицерам, которые получают всего 24 тысячи рублей.