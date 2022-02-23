Спасатели обратились к жителям Уфы из-за опасности схода снега и наледи с крыш

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Сегодня, 23 февраля, спасатели УГЗ Уфы обратились к местным жителям с предупреждением. В ведомстве сообщили, что из-за потепления высок риск схода снега и наледи с крыш, окон и кондиционеров. В связи с этим горожан попросили соблюдать правила безопасности и сообщать о наледи и снеге на крышах.

– Проходя мимо зданий, всегда обращать внимание на края кровли. Если они не очищены, то менять маршрут следования – в обход таких строений. Не оставлять вблизи таких зданий свои автомобили, – проинформировали в ведомстве.

Также в УГЗ обратили внимание на то, что очистка кровли от снега является обязанностью обслуживающих компаний, следить за балконными козырьками, окнами и кондиционерами должны собственники жилья. Жителей и гостей столицы призвали также сообщать при виде опасности.

– Не будьте равнодушными. Если вы видите, как в опасной зоне играют дети, – не проходите мимо. Постарайтесь объяснить ребятам, чтобы они выбрали иное место для игр. Не надейтесь, что кто-то другой подойдет и сделает замечание. То же касается и скопления снежных осадков на краях кровли: о подобных случаях сообщайте в управляющую компанию, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы – тел. 279-90-00 либо по номеру «112», – передали в ведомстве.