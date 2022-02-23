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Общество23 февраля 2022 13:18

На жителя Башкирии подали в суд за использование персонажей мультфильма «Три кота»

Предприимчивый местный житель продавал продукцию с символикой из мультсериала
Источник:kp.ru
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Телеканал «СТС» намерен взыскать с жителя села Ермолаево Куюргазинского района за нарушение авторских прав 113 595 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Сообщается, что ответчик продает товары с изображением персонажей из мультфильма «Три кота» и использует картинку канала в коммерческих целях. Изначально телеканал обращался к певцу с просьбой возместить компенсацию напрямую, но тот отказался, тогда дело было решено передать в суд.

В настоящий момент дело принято к производству. Судебное заседание назначили на 1 марта 2022 года.

Мультсериал «Три кота» выходит на канале с 2015 года. Он рассказывает о трех персонажах – Коржика, его братика Компота и их сестрёнки Карамельки.