Житель Башкирии пренебрег комендантским часом и убил своего знакомого

В Караидельском районе осудили 51-летнего местного жителя, который, выйдя из тюрьмы, нарушил комендантский час и избил до смерти своего знакомого. Об это сообщили в пресс-службе районного суда.

Согласно переданной информации, за подсудимым после того, как он вышел из мест лишения свободы, установили административный надзор на восемь лет – ему было запрещено выходить на улицу с 22:00 до 7:00.

Этим правилом подсудимый пренебрёг, уехав из своего района еще в января 2021 года. Само же убийство произошло в июне 2021 года, когда он распивал алкоголь вместе со своим знакомым. Во время празднования между ними произошел конфликт, который привел к тому, что подсудимый избил до смерти своего оппонента, нанося удары в живот и грудь. Смерть потерпевшего наступила в результате телесных повреждений.

Суд признал виновным и назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима. Срок в пресс-службе не уточнили.