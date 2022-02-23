Любителю снегохода из Башкирии понадобилась помощь спасателей

Фото: госкомитет по ЧС

Госкомитет по ЧС сообщил, что в Башкирии понадобилась помощь 63-летнему местному жителю. По информации спасателей, небольшое ЧП произошло сегодня, 23 февраля, утром, около деревни Чемаево Караидельского района.

Уточняется, что мужчина отправился кататься на снегоходе, но забыл проверить бензин и заправиться. Чтобы получить помощь, он добрался до ближайшей базы отдыха и позвонил оттуда спасателям.

Сотрудники комитета доставили позже пострадавшего до снегохода и помогли заправиться.