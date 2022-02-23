Житель Башкирии перевел мошенникам 720 тысяч рублей

В МВД по Башкирии сообщили, что от рук мошенников пострадал 72-летний житель Белорецкого района. Всего, как уточнили, в ведомстве, мужчина лишился 730 тысяч рублей.

Уточняется, что полгода назад пожилой человек решил поправить здоровье и купить биологически активную добавку. Позже ему позвонил неизвестный и сообщил, что за покупку ему полагается компенсация.

Позвонивший сообщил, что за компенсацию можно получить, оплатив инкассационные расходы, страховку и прочие расходы. Всего пожилой мужчина перевел более 730 тысяч рублей.