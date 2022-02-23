В Башкирии разыскали 16-летнюю девушку из Свердловской области

В МВД по Башкирии сообщили, что полицейские разыскали в Благоварском районе республики 16-летнюю девушку. По информации ведомства, ребенок пропал 10-февраля, покинув дом в Талицком районе.

– На связь с родными девочка перестала выходить сразу же. Не находя себе места от беспокойства, мама девочки обратилась к сотрудникам полиции. Оперативники тут же начали разыскивать ребенка. Выяснилось, что следы ведут в Благоварский район, – рассказали в МВД.

В ведомстве уточнили, что девочка отправилась в район после переписки в интернете с возлюбленным и отправилась к нему. Подростка разыскали 16 февраля живой и здоровой. В настоящий момент девочку оставили в центр временного содержания несовершеннолетних.