Прокуратура проверит передачу земли в Башкирии под пасеки иностранного инвестора

В ходе проверки правоохранительный орган намерен дать оценку обоснованности проведения аукциона и передачи земли фирме Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Башкирии 22 февраля поручила проверить законность передачи в аренду земли в Ишимбайском районе французскому инвестору «Би хеппи». Компания планирует организовать там пасеки с зарубежными породами пчел.

– Предварительно установлено, что Министерство лесного хозяйства республики объявило и частично провело аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков в Ишимбайском районе под пасеки ООО «Би хеппи». – передали в надзорном ведостве.

В ходе проверки правоохранительный орган намерен дать оценку обоснованности проведения аукциона и передачи земли фирме. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, недовольство по поводу прихода иностранного инвестора в Ишимбайский район выражали здешние пчеловоды. Причиной этого стали некоторые участки, которые власти намеревались сдать компании в аренду. Дело в том, что они примыкали к пасекам местных жителей. На встрече с пчеловодами вице-премьер регионального кабмина Азат Бадранов сказал, что при выборе земли сотрудники Минлесхоза допустили «бюрократическую ошибку», и заявил о готовности скорректировать границы участков.