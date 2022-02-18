После возмущения пчеловодов власти Башкирии пообещали изменить условия инвестпроекта на 4 млрд рублей

На фото: ишимбайские пчеловоды на встрече с чиновниками из Уфы

Накануне в селе Макарово Ишимбайского района Башкирии состоялась встреча высокопоставленных чиновников и местных пчеловодов. Пасечники были всерьез обеспокоены тем, что власти республики утвердили инвестиционный проект французской компании по производству меда.

Причина, по которой башкирские пчеловоды обрушились с резкой критикой на инвестора и чиновников, стали земли, на которых планируют установить ульи для иностранной компании. В частности, власти собирались сдать в аренду под разведение пчел 12 участков Макаровского лесничества. Некоторые из них вплотную примыкают к пасекам местных жителей.

На встрече с пчеловодами вице-премьер регионального кабмина Азат Бадранов отметил, что при выборе участков сотрудники Минлесхоза допустили «бюрократическую ошибку».

- Мы готовы исправить эту ошибку и скорректировать границы участков. Французской компании ни один земельный участок еще не передали, и точка невозврата не пройдена. Компромисс будет найден. Хочу отдельно подчеркнуть, что французские инвесторы пошли нам навстречу и не претендуют на 8 участков, находящихся рядом с населенными пунктами, - заявил Азат Бадранов на встрече с пчеловодами Ишимбайского района Башкирии.