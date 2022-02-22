На пост мэра Уфы выдвинули депутата Горсовета Артура Шайнурова

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Бюро Башкирского рескома КПРФ предложило на пост мэра Уфы кандидатуру главы фракции в Горсовете Артура Шайнурова. Сообщение об этом 22 февраля появилось на сайте партии.

Артур Шайнуров родился 26 октября 1966 года в селе Старо-Балтачево. Окончил Башкирский государственный университет, Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1984 году, став завхозом в больнице №1, затем работал водителем Башпотребсоюза. С 1991 по 1998 год возглавлял МПП «Вита», затем – «Коммерческий центр «Транстэк». В 2006 году занял должность начальника группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта в Уфе. В 2010-м устроился замом гендира в «РОСТЭКе». После этого в течение четырех лет – с 2013 по 2017-й – был полномочным представителем Башкирии при президенте России. Затем он возглавил «Башкиравтодор». Сейчас он является вице-президентом Ассоциации импортеров плодоовощной продукции.

Напомним, конкурс на замещение поста главы администрации Уфы назначен на 16 марта. На данный момент город в статусе исполняющего обязанности возглавляет Ратмир Мавлиев.