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Общество16 февраля 2022 12:32

Мавлиева могут утвердить в должности мэра Уфы 16 марта

Именно на эту дату назначен конкурс на замещение поста главы администрации города
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Исполняющего обязанности мэра Уфы Ратмира Мавлиева могут утвердить в должности уже через месяц, 16 марта, – именно на эту дату назначен конкурс на замещение поста главы администрации города. Об этом 16 февраля сообщила мэрия.

Напомним, сегодня депутаты Горсовета назначили конкурс на определение градоначальника башкирской столицы. Прием документов от кандидатов будет проходить с 18 по 25 февраля. В состав конкурсной комиссии вошли шесть человек: и.о. руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев, заместитель премьер-министра местного правительства Азат Бадранов, председатель Госкомюста республики Владимир Спеле, вице-спикер Горсовета Александр Мельников, депутат Руслан Зайнуллин и секретарь городского парламента Татьяна Коротеева.

Заседание по допуску кандидатов состоится 4 марта. С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте Горсовета.