Red Wings отменила авиарейсы между Уфой и Челябинском

Перелеты по направлению Уфа-Челябинск выполнялись на самолетах Sukhoi Superjet 100 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings отменила сообщение между Уфой и Челябинском. Этот рейс был запущен совсем недавно – в конце ноября 2021 года. Как пояснили «КП-Уфа» 22 февраля в пресс-службе аэропорта башкирской столицы, оператор приостановил перелеты по данному направлению «из-за низкого спроса».

– Аэропорт «Уфа» ведёт переговоры с авиакомпанией на предмет возобновления перелётов в высокий летний сезон. – добавили в воздушной гавани.

Перелеты по направлению Уфа-Челябинск выполнялись на самолетах Sukhoi Superjet 100, которые вмещают до 100 пассажиров.

Ранее Red Wings анонсировала авиарейсы из Уфы на черноморские курорты. Они будут открыты в мае.