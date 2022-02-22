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Общество22 февраля 2022 9:26

Red Wings отменила авиарейсы между Уфой и Челябинском

Причина - низкий спрос
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Перелеты по направлению Уфа-Челябинск выполнялись на самолетах Sukhoi Superjet 100

Перелеты по направлению Уфа-Челябинск выполнялись на самолетах Sukhoi Superjet 100

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings отменила сообщение между Уфой и Челябинском. Этот рейс был запущен совсем недавно – в конце ноября 2021 года. Как пояснили «КП-Уфа» 22 февраля в пресс-службе аэропорта башкирской столицы, оператор приостановил перелеты по данному направлению «из-за низкого спроса».

– Аэропорт «Уфа» ведёт переговоры с авиакомпанией на предмет возобновления перелётов в высокий летний сезон. – добавили в воздушной гавани.

Перелеты по направлению Уфа-Челябинск выполнялись на самолетах Sukhoi Superjet 100, которые вмещают до 100 пассажиров.

Ранее Red Wings анонсировала авиарейсы из Уфы на черноморские курорты. Они будут открыты в мае.