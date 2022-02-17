В мае откроются три новых авиарейса из Уфы на черноморские курорты

Новые рейсы будут обслуживать самолеты SSJ100 и Airbus 321 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2022 года авиакомпания Red Wings откроет три новых рейса из Уфы на черноморские курорты. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Направление в Анапу будет осуществляться с 30 мая по понедельникам и четвергам, в Геленджик и Симферополь – с 31 мая по вторникам и пятницам.

В уфимском авиаузле добавили, что новые рейсы будут обслуживать самолеты SSJ100 и Airbus 321 на 100 и 220 кресел соответственно.

Напомним, в начале февраля было объявлено о планах аэропорта Уфы по запуску авиарейсов в Казахстан, Израиль и Австрию.