В Башкирии число пунктов приема беженцев из ЛНР и ДНР увеличилось с 13 до 25

Пункты приема беженцев будут оборудованы в оздоровительных центрах, санаториях и общежитиях Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии число пунктов временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой народных республик увеличилось до 25. Вчера, 21 февраля, министр здравоохранения региона Максим Забелин говорил только о 13 ПВР.

– Всего пунктов приема беженцев – 25, [они рассчитаны] на 2370 человек, плюс в резерве еще четыре пункта на 270 человек. – передал оперштаб по эвакуации беженцев.

Там добавили, что поезд с переселенцами прибудет в Башкирию сегодня ночью. Конкретное время пока неизвестно – «будет понятно ближе к вечеру». Количество беженцев так же не уточняется: «или тысяча или около двух тысяч» человек.

В пресс-службе регионального Минздрава «КП-Уфа» передали, что пункты будут оборудованы в оздоровительных центрах, санаториях и общежитиях. Местоположения убежищ в ведомстве называть отказались.