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Общество22 февраля 2022 4:50

Мавлиев поручил привести в порядок остановки в Уфе

Их состояние оставляет желать лучшего, отметил и.о. мэра
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Исполняющий обязанности мэра Уфы Ратмир Мавлиев поручил чиновникам привести в порядок городские остановки общественного транспорта. Задание сити-менеджер дал во время оперативного совещания в администрации 22 февраля.

– Я поездил-посмотрел – [состояние остановок общественного транспорта] оставляет желать лучшего. Даже в центре города какие-то граффити, реклама. Достаточно неаккуратно, и не везде приятно находиться. Давайте, на этой неделе отрабатывайте, смотрите, где нужна какая помощь. Как правило, там просто ваше внимание нужно. Я вас прошу отработать и на следующей неделе доложить о проделанной работе. – сказал градоначальник.

Напомним, год назад в Нефтекамске вандал разбил остановку. Мавлиев, возглавлявший тогда город, прокомментировал инцидент в своих соцсетях. Тогда он отметил, что после подобных случаев у него «опускаются руки».