Ночью 14 января в башкирском городе Нефтекамске вандал разрушил новый остановочный комплекс. Крытый павильон располагается на улице Ленина. Нарушителя во время погрома засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что молодой человек бьет ногами по стенам и стеклу, а также вырывает кондиционер и датчик дверей. Как сообщили в МВД, в полицию о случившемся заявил очевидец.– О совершенном факте были ориентированы все наружные наряды полиции. По полученным приметам сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого по горячим следам […]. Им оказался 21-летний житель Краснокамского района, – передали в правоохранительном ведомстве.Сейчас полицейские решают вопрос о привлечении задержанного к ответственности.Инцидент на своих страницах в соцсетях прокомментировал мэр города Ратмир Мавлиев:– Сказать, что неприятно удивлен тем, что произошло сегодня ночью, ничего не сказать, – написал сити-менеджер. – Нет слов, опускаются руки. Ломать – не строить. Искренне надеялся, что вместе нам в силах сохранить то, что мы делаем. Подумайте и поймите, что развитие и благополучие нашего города в руках каждого его жителя. […] К сожалению, это не первый, и, думаю, не последний случай вандализма. Поэтому еще раз прошу всех ценить чужой труд.