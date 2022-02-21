Власти Башкирии рассказали, когда откроются ковид-госпитали в Туймазах и Сибае

На фото: ковид-госпиталь в Сибае. Фото: facebook.com/agnazarov

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии премьер-министр республики Андрей Назаров заявил, что ковид-госпитали, которые власти строят в Туймазах и Сибае, должны принять первых пациентов уже в марте 2022 года. Изначально планировалось, что их возведут за 45 рабочих дней, а сейчас работы идут по графику.

По словам председателя башкирского кабмина, ковид-гопитали, построенные по проекту первого подобного учреждения в Зубово, будут принимать в конце февраля. В Туймазах ковидарий сможет принимать пациентов с 4 марта, а официальное открытие такого же госпиталя в Сибае намечено на 18 марта.

Напомним, строительство ковидариев в Туймазах и Сибае началось в декабре 2021 года. Оба госпиталя рассчитаны на прием 50 пациентов в обычном, рабочем режиме, а при возникновении угрозы ЧС смогут принимать до 230 пациентов. Первый такой ковидарий построили под Уфой еще в 2020 году, в год спустя под Стерлитамаком.

Накануне власти Башкирии объявили о том, что в Уфе отменяются QR-коды для посещения торговых центров и других общественных мест в связи с «достижением коллективного иммунитета».